Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 080487 Наименование шланг подъема кабины RVI (2 конца загнутые W17M12x1) Длина [мм] 720 Вес [кг] 0,127

Запчасть шланг подъема кабины Рено (2 конца загнутые W17M12x1) представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.487. У данной детали есть аналоги с номерами: 080487 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг подъема кабины Рено (2 конца загнутые W17M12x1) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.