|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080487
|Наименование
|шланг подъема кабины RVI (2 конца загнутые W17M12x1)
|Длина [мм]
|720
|Вес [кг]
|0,127
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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