Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 080486 Наименование шланг подъема кабины RVI Premium (2 конца загнутые W17M12x1x90) L-2305 мм. Длина [мм] 2305 Вес [кг] 0,24

Запчасть шланг подъема кабины Рено Премиум (2 конца загнутые W17M12x1x90) L-2305 мм. представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.486. У данной детали есть аналоги с номерами: 080486 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг подъема кабины Рено Премиум (2 конца загнутые W17M12x1x90) L-2305 мм. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.