Размер резьбы M12x1 Размер резьбы 1 M12x1

Запчасть шланг подъема кабины Рено Премиум (2 конца загнутые W17M12x1x90) L-580 мм. представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.476. У данной детали есть аналоги с номерами: 080476 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг подъема кабины Рено Премиум (2 конца загнутые W17M12x1x90) L-580 мм. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.