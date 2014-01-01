Ширина [мм] 200 Вес [кг] 6,28 Наружный диаметр [мм] 410 Тормозная колодка без накладок

Запчасть колодка тормозная 410x200; усиленная; срез/срез (накладки 19071); Z-Cam Рено 5001868130 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.453. У данной детали есть аналоги с номерами: 080453 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодка тормозная 410x200; усиленная; срез/срез (накладки 19071); Z-Cam Рено 5001868130 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.