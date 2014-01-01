Вес [кг] 8,8 Наружный диаметр [мм] 419 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки Тормозная колодка без накладок

Запчасть колодка тормозная Рено Премиум/Керакс представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.448. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колодка тормозная Рено Премиум/Керакс, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.