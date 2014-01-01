Вес [кг] 10,17 Наружный диаметр [мм] 414 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки Тормозная колодка без накладок

Запчасть колодка тормозная 414x220; усиленная; (накладки 19187); Керакс/Магнум/Премиум/Puncher 080.447 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.447. У данной детали есть аналоги с номерами: 080447 Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодка тормозная 414x220; усиленная; (накладки 19187); Керакс/Магнум/Премиум/Puncher 080.447 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.