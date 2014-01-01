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Колодка тормозная 414x220; усиленная; (накладки 19187); Kerax/Magnum/Premium/Puncher 080.447 SAMPA артикул 080447 SAMPA в Алматы

080447 SAMPA Колодка тормозная 414x220; усиленная; (накладки 19187); Kerax/Magnum/Premium/Puncher 080.447 SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080447
Наименование Колодка тормозная 414x220; усиленная; (накладки 19187); Kerax/Magnum/Premium/Puncher 080.447 SAMPA
Сторона установки слева
Ширина [мм] 225
Вес [кг] 10,17
Наружный диаметр [мм] 414
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки
Тормозная колодка без накладок
Запчасть колодка тормозная 414x220; усиленная; (накладки 19187); Керакс/Магнум/Премиум/Puncher 080.447 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.447. У данной детали есть аналоги с номерами: 080447 Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодка тормозная 414x220; усиленная; (накладки 19187); Керакс/Магнум/Премиум/Puncher 080.447 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодка тормозная 414x220; усиленная; (накладки 19187); Kerax/Magnum/Premium/Puncher 080.447 SAMPA производителя SAMPA с артикулом 080447 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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