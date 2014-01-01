Вес [кг] 6,6 Наружный диаметр [мм] 419 Дополнительный артикул / Дополнительная информация без втулки Тормозная колодка без накладок

Запчасть колодка тормозная правая D419x6”/150mm Рено 080.440 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.440. У данной детали есть аналоги с номерами: 080440 Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодка тормозная правая D419x6”/150mm Рено 080.440 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.