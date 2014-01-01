|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080440
|Наименование
|Колодка тормозная правая D419x6”/150mm RVI 080.440, Sampa
|Сторона установки
|справа
|Ширина [мм]
|150
|Вес [кг]
|6,6
|Наружный диаметр [мм]
|419
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без втулки
|Тормозная колодка
|без накладок
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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