Внутренний диаметр 30 Наружный диаметр [мм] 148

Запчасть шкив водяного насоса 080.431 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.431. У данной детали есть аналоги с номерами: 080431, 215457, 630051, 98201423, 7420707160, 7421617479, 20707160. Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шкив водяного насоса 080.431 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.