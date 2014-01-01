Материал FPM (Fluor-Kautschuk) Внутренний диаметр 120 Наружный диаметр [мм] 150

Запчасть сальник ступицы Рено Мидлум 120*150*15 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.424. У данной детали есть аналоги с номерами: 080424, 080424, 1265492, 01030102B, 654051, 0024472709, 5010443189. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы Рено Мидлум 120*150*15 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.