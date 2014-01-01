|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080424
|Наименование
|Сальник ступицы RVI MIDLUM 120*150*15
|Высота [мм]
|15
|Вес [кг]
|0,18
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)
|Внутренний диаметр
|120
|Наружный диаметр [мм]
|150
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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