|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|0804161
|Наименование
|Ступица задняя без подшипника
|Высота [мм]
|270
|Вес [кг]
|37
|Ø отверстия [мм]
|25,2
|Размер резьбы
|M10x1,5
|Внутренний диаметр
|148,6
|Наружный диаметр [мм]
|384
|Ø фаски [мм]
|335
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без подшипника
|Размер резьбы 1
|M14x2
|Внутренний диаметр 1(мм)
|148
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|148
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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