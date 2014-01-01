Ø отверстия [мм] 25,2 Размер резьбы M10x1,5 Внутренний диаметр 148,6 Наружный диаметр [мм] 384 Ø фаски [мм] 335 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника Размер резьбы 1 M14x2 Внутренний диаметр 1(мм) 148 Внутренний диаметр 2 (мм) 148

Запчасть ступица задняя без подшипника представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.416/1. У данной детали есть аналоги с номерами: 0804161, M2211711, 931426, 931426, 265273, 7420535263, 265274. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица задняя без подшипника на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.