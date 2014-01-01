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Ступица задняя без подшипника артикул 0804161 SAMPA в Алматы

0804161 SAMPA Ступица задняя без подшипника
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 0804161
Наименование Ступица задняя без подшипника
Высота [мм] 270
Вес [кг] 37
Ø отверстия [мм] 25,2
Размер резьбы M10x1,5
Внутренний диаметр 148,6
Наружный диаметр [мм] 384
Ø фаски [мм] 335
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника
Размер резьбы 1 M14x2
Внутренний диаметр 1(мм) 148
Внутренний диаметр 2 (мм) 148
Запчасть ступица задняя без подшипника представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.416/1. У данной детали есть аналоги с номерами: 0804161, M2211711, 931426, 931426, 265273, 7420535263, 265274. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица задняя без подшипника на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ступица задняя без подшипника производителя SAMPA с артикулом 0804161 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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