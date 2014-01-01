Ø отверстия [мм] 25,2 Размер резьбы M10x1,5 Внутренний диаметр 94 Наружный диаметр [мм] 384 Ø фаски [мм] 335 Размер резьбы 1 M14x2 Внутренний диаметр 1(мм) 94 Внутренний диаметр 2 (мм) 94

Запчасть ступица Рено Премиум задняя (с подшипником шпильками) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.416. У данной детали есть аналоги с номерами: 0804161, 20535263, 265273, 265274, 654003, 654013, 7420535263. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица Рено Премиум задняя (с подшипником шпильками) SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.