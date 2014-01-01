Ø отверстия [мм] 25 Наружный диаметр [мм] 384 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с прокладкой Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником, с кольцом сенсора ABS, с колесной крепящей осью Внутренний диаметр 1(мм) 68 Внутренний диаметр 2 (мм) 68

Запчасть ступица с подшипниками представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.415. У данной детали есть аналоги с номерами: 080415, BK6101514, BK6102413, 654001, 654011, 931422, 931422N. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица с подшипниками на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.