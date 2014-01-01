|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080409
|Наименование
|Ступица передняя Рено Премиум Мидлум Керакс в сборе
|Высота [мм]
|112
|Вес [кг]
|12,089
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Внутренний диаметр
|70
|Наружный диаметр [мм]
|194
|Внутренний диаметр 1(мм)
|70
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|70
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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