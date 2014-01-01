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Ступица передняя Рено Премиум Мидлум Керакс в сборе артикул 080409 SAMPA в Алматы

080409 SAMPA Ступица передняя Рено Премиум Мидлум Керакс в сборе
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080409
Наименование Ступица передняя Рено Премиум Мидлум Керакс в сборе
Высота [мм] 112
Вес [кг] 12,089
Размер резьбы M16x1,5
Внутренний диаметр 70
Наружный диаметр [мм] 194
Внутренний диаметр 1(мм) 70
Внутренний диаметр 2 (мм) 70

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ступица передняя Рено Премиум Мидлум Керакс в сборе производителя SAMPA с артикулом 080409 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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