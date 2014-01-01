Ø отверстия [мм] 24,9 Внутренний диаметр 150 Наружный диаметр [мм] 374 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без подшипника Внутренний диаметр 1(мм) 160, 150 Внутренний диаметр 2 (мм) 160

Запчасть ступица задняя Рено AE Магнум/Премиум без подшипников представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.408. У данной детали есть аналоги с номерами: 32177001, 35800001, 5010219270, 5010566112, 57119, 654000, 654010. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ступица задняя Рено AE Магнум/Премиум без подшипников, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.