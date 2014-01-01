|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080408
|Наименование
|Ступица задняя RVI AE MAGNUM/PREMIUM без подшипников
|Высота [мм]
|243
|Вес [кг]
|28,11
|Ø отверстия [мм]
|24,9
|Внутренний диаметр
|150
|Наружный диаметр [мм]
|374
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без подшипника
|Внутренний диаметр 1(мм)
|160, 150
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|160
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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