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Ролик вилки сцепления RVI Premium/Magnum/Kerax 080.402 артикул 080402 SAMPA в Алматы

080402 SAMPA Ролик вилки сцепления RVI Premium/Magnum/Kerax 080.402
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080402
Наименование Ролик вилки сцепления RVI Premium/Magnum/Kerax 080.402
Высота [мм] 38,5
Вес [кг] 0,127
Высота 1 [мм] 15,5
Наружный диаметр [мм] 17
Наружный диаметр 1 [мм] 30
Запчасть ролик вилки сцепления Рено Премиум/Магнум/Керакс 080.402 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.402. У данной детали есть аналоги с номерами: 080402 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик вилки сцепления Рено Премиум/Магнум/Керакс 080.402 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ролик вилки сцепления RVI Premium/Magnum/Kerax 080.402 производителя SAMPA с артикулом 080402 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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