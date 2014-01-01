Высота 1 [мм] 15,5 Наружный диаметр [мм] 17 Наружный диаметр 1 [мм] 30

Запчасть ролик вилки сцепления Рено Премиум/Магнум/Керакс 080.402 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.402. У данной детали есть аналоги с номерами: 080402 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик вилки сцепления Рено Премиум/Магнум/Керакс 080.402 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.