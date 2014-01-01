Высота [мм] 127,5 Вес [кг] 5,868 Размер резьбы M16x1,5 Длина резьбы [мм] 50 Расстояние между отверст. (мм) 45

Запчасть подушка двигателя задняя Рено 080.378 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.378. У данной детали есть аналоги с номерами: 080378, 5010269832. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подушка двигателя задняя Рено 080.378 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.