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Подушка двигателя задняя RVI 080.378 SAMPA артикул 080378 SAMPA в Алматы

080378 SAMPA Подушка двигателя задняя RVI 080.378 SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080378
Наименование Подушка двигателя задняя RVI 080.378 SAMPA
Длина [мм] 226
Ширина [мм] 171
Высота [мм] 127,5
Вес [кг] 5,868
Размер резьбы M16x1,5
Длина резьбы [мм] 50
Расстояние между отверст. (мм) 45
Запчасть подушка двигателя задняя Рено 080.378 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.378. У данной детали есть аналоги с номерами: 080378, 5010269832. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подушка двигателя задняя Рено 080.378 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подушка двигателя задняя RVI 080.378 SAMPA производителя SAMPA с артикулом 080378 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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