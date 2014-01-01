|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080378
|Наименование
|Подушка двигателя задняя RVI 080.378 SAMPA
|Длина [мм]
|226
|Ширина [мм]
|171
|Высота [мм]
|127,5
|Вес [кг]
|5,868
|Размер резьбы
|M16x1,5
|Длина резьбы [мм]
|50
|Расстояние между отверст. (мм)
|45
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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