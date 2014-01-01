Размер резьбы M8x1,25 RHT

Если вы хотите купить наконечник троса КПП D10, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.364/1. У данной детали есть аналоги с номерами: 10853, 20844892, 7420844892. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA.