|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080347
|Наименование
|Сайлентблок КПП 40*50*43 RVI AE Magnum/Magnum E-Tech/Kerax
|Вес [кг]
|0,081
|Внутренний диаметр
|40
|Наружный диаметр [мм]
|50
|ширина в свету
|43
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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