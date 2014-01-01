Наружный диаметр [мм] 50 ширина в свету 43

Запчасть сайлентблок КПП 40*50*43 Рено AE Магнум/Магнум E-Tech/Керакс представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.347. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX140420, 080347, 501006056, 5010060568. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сайлентблок КПП 40*50*43 Рено AE Магнум/Магнум E-Tech/Керакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.