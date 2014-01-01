Ширина зева гаечного ключа 80

Запчасть гайка ступицы M60*2/22*SW80 Рено Премиум/Магнум DXI/Вольво FH/FM представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.325. У данной детали есть аналоги с номерами: 080325, 265063, 7420424598, 20424598. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка ступицы M60*2/22*SW80 Рено Премиум/Магнум DXI/Вольво FH/FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.