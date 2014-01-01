|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080324
|Наименование
|Гайка ступицы M52*2 SW70 RVI Premium/Magnum DXI/Volvo FH/FM 080.324
|Вес [кг]
|0,243
|Размер резьбы
|M52x2
|Ширина зева гаечного ключа
|70
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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