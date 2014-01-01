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Гайка ступицы M52*2 SW70 RVI Premium/Magnum DXI/Volvo FH/FM 080.324 артикул 080324 SAMPA в Алматы

080324 SAMPA Гайка ступицы M52*2 SW70 RVI Premium/Magnum DXI/Volvo FH/FM 080.324
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080324
Наименование Гайка ступицы M52*2 SW70 RVI Premium/Magnum DXI/Volvo FH/FM 080.324
Вес [кг] 0,243
Размер резьбы M52x2
Ширина зева гаечного ключа 70
Запчасть гайка ступицы M52*2 SW70 Рено Премиум/Магнум DXI/Вольво FH/FM 080.324 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.324. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX140397, 080324, 7420456099, 20456099. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка ступицы M52*2 SW70 Рено Премиум/Магнум DXI/Вольво FH/FM 080.324 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка ступицы M52*2 SW70 RVI Premium/Magnum DXI/Volvo FH/FM 080.324 производителя SAMPA с артикулом 080324 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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