|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080321
|Наименование
|Гайка ступицы M83x2/26 ключ-SW95 задней ступицы M83*2.0
|Вес [кг]
|0,4
|Размер резьбы
|M83x2
|Ширина зева гаечного ключа
|95
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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