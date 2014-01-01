Внутренний диаметр 68,5 Наружный диаметр [мм] 99

Запчасть шайба Рено ступицы стопорная SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.319. У данной детали есть аналоги с номерами: 20424594, 21509756, 265017, 7420424594. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шайба Рено ступицы стопорная SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.