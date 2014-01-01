Внутренний диаметр 61 Наружный диаметр [мм] 99

Запчасть шайба ступицы 61*95*5 Рено Магнум/Премиум/Керакс 080.318 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.318. У данной детали есть аналоги с номерами: 080318, 5010056010. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шайба ступицы 61*95*5 Рено Магнум/Премиум/Керакс 080.318 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.