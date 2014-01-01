|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080318
|Наименование
|Шайба ступицы 61*95*5 RVI Magnum/Premium/Kerax 080.318 SAMPA
|Толщина [мм]
|5
|Вес [кг]
|0,202
|Внутренний диаметр
|61
|Наружный диаметр [мм]
|99
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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