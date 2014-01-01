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Шайба ступицы 61*95*5 RVI Magnum/Premium/Kerax 080.318 SAMPA артикул 080318 SAMPA в Алматы

080318 SAMPA Шайба ступицы 61*95*5 RVI Magnum/Premium/Kerax 080.318 SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080318
Наименование Шайба ступицы 61*95*5 RVI Magnum/Premium/Kerax 080.318 SAMPA
Толщина [мм] 5
Вес [кг] 0,202
Внутренний диаметр 61
Наружный диаметр [мм] 99
Запчасть шайба ступицы 61*95*5 Рено Магнум/Премиум/Керакс 080.318 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.318. У данной детали есть аналоги с номерами: 080318, 5010056010. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шайба ступицы 61*95*5 Рено Магнум/Премиум/Керакс 080.318 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шайба ступицы 61*95*5 RVI Magnum/Premium/Kerax 080.318 SAMPA производителя SAMPA с артикулом 080318 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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