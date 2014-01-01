|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080315
|Наименование
|Шайба ступицы стопорная Volvo FH/FM/RVI Magnum/Premium O69*62.5*110*8
|Вес [кг]
|0,388
|Внутренний диаметр
|69
|Наружный диаметр [мм]
|116
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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