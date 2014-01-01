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Шайба ступицы стопорная Volvo FH/FM/RVI Magnum/Premium O69*62.5*110*8 артикул 080315 SAMPA в Алматы

080315 SAMPA Шайба ступицы стопорная Volvo FH/FM/RVI Magnum/Premium O69*62.5*110*8
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080315
Наименование Шайба ступицы стопорная Volvo FH/FM/RVI Magnum/Premium O69*62.5*110*8
Вес [кг] 0,388
Внутренний диаметр 69
Наружный диаметр [мм] 116
Запчасть шайба ступицы стопорная Вольво FH/FM/Рено Магнум/Премиум O69*62.5*110*8 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.315. У данной детали есть аналоги с номерами: 080315, 7401076701, 1076701. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шайба ступицы стопорная Вольво FH/FM/Рено Магнум/Премиум O69*62.5*110*8 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шайба ступицы стопорная Volvo FH/FM/RVI Magnum/Premium O69*62.5*110*8 производителя SAMPA с артикулом 080315 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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