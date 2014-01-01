Внутренний диаметр 25 Наружный диаметр [мм] 32

Запчасть подшипник 080.312 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.312. У данной детали есть аналоги с номерами: 080312, 642010, 7200026100, 5010244333, 0735298248. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник 080.312 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.