|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080293
|Наименование
|Сайлентблок полурессоры Рено Премиум 24*61.5*87 мм
|Высота [мм]
|87
|Вес [кг]
|0,925
|Внутренний диаметр
|24
|Наружный диаметр [мм]
|61,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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