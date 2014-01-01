Внутренний диаметр 16,5 Внутренний диаметр 1(мм) 20

Запчасть кронштейн кабины Рено Мидлум в сборе 080.287 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.287. У данной детали есть аналоги с номерами: 080287, ZX140372, 676240, 5010316479, 080288. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн кабины Рено Мидлум в сборе 080.287 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.