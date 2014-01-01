Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 080278 Наименование Подшипник подвесной Вес [кг] 2,5 Внутренний диаметр 55

Запчасть подшипник подвесной представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.278. У данной детали есть аналоги с номерами: 080278, 8110, 050184, 5000819188, 272305, 659106, 514011. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник подвесной на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.