Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 080271 Наименование Крышка VOLVO FH12 шкворня SAMPA Вес [кг] 0,4 Размер резьбы M72x3

Запчасть крышка Вольво ФШ 12 шкворня SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.271. У данной детали есть аналоги с номерами: 080271, 7401078564, 1078564. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка Вольво ФШ 12 шкворня SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.