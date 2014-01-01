Внутренний диаметр 42 Наружный диаметр [мм] 45

Запчасть втулка Рено Магнум вала тормозного (42x45x30) SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.270. У данной детали есть аналоги с номерами: 080270, 660192, 5000785978, 080590. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка Рено Магнум вала тормозного (42x45x30) SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.