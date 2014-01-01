Ширина зева гаечного ключа 115

Запчасть крышка ступицы M128*2/50*SW115 Вольво/Рено 080.219 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.219. У данной детали есть аналоги с номерами: 080219, 265069, 7403988672, 3988672. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка ступицы M128*2/50*SW115 Вольво/Рено 080.219 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.