|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080162
|Наименование
|Подушка двигателя Рено Премиум передняя левая
|Сторона установки
|слева
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|160/46
|Высота [мм]
|106
|Вес [кг]
|5,11
|Ø отверстия [мм]
|28
|Параметр
|45 ShA
|Ø отверстия 1 [мм]
|20
|Ø отверстия 2 [мм]
|13
|Расстояние между отверст. (мм)
|24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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