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Подушка двигателя Рено Премиум передняя левая артикул 080162 SAMPA в Алматы

080162 SAMPA Подушка двигателя Рено Премиум передняя левая
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080162
Наименование Подушка двигателя Рено Премиум передняя левая
Сторона установки слева
Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2 160/46
Высота [мм] 106
Вес [кг] 5,11
Ø отверстия [мм] 28
Параметр 45 ShA
Ø отверстия 1 [мм] 20
Ø отверстия 2 [мм] 13
Расстояние между отверст. (мм) 24
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подушка двигателя Рено Премиум передняя левая производителя SAMPA с артикулом 080162 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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