|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080130
|Наименование
|Палец пружины тормозной колодки
|Длина [мм]
|64
|Вес [кг]
|0,053
|Наружный диаметр [мм]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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