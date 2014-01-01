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Втулка вала тормозного 46*48*30 артикул 080128 SAMPA в Алматы

080128 SAMPA Втулка вала тормозного 46*48*30
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080128
Наименование Втулка вала тормозного 46*48*30
Высота [мм] 29,5
Вес [кг] 0,061
Внутренний диаметр 45
Наружный диаметр [мм] 48
Запчасть втулка вала тормозного 46*48*30 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.128. У данной детали есть аналоги с номерами: 080128, ZX140220, 660190, ES931013, 72979, 5000785979, 080588. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка вала тормозного 46*48*30 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Втулка вала тормозного 46*48*30 производителя SAMPA с артикулом 080128 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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