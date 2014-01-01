Внутренний диаметр 45 Наружный диаметр [мм] 48

Запчасть втулка вала тормозного 46*48*30 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.128. У данной детали есть аналоги с номерами: 080128, ZX140220, 660190, ES931013, 72979, 5000785979, 080588. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка вала тормозного 46*48*30 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.