|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080126
|Наименование
|Палец колодки 18*30*103 RVI
|Высота [мм]
|104
|Вес [кг]
|0,333
|Внутренний диаметр
|19,5
|Наружный диаметр [мм]
|30
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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