Внутренний диаметр 19,5 Наружный диаметр [мм] 30

Запчасть палец колодки 18*30*103 Рено представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.126. У данной детали есть аналоги с номерами: 080126, 660260, 8516002SX, 53681, ES930362, 71303, 5010067400. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец колодки 18*30*103 Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.