Вес [кг] 0,028 Размер резьбы M6x1

Запчасть наконечник тяги крана уровня пола 080.125 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.125. У данной детали есть аналоги с номерами: 080125, 5010211555. Амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник тяги крана уровня пола 080.125 Sampa, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.