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Наконечник тяги крана уровня пола, 080.125 Sampa артикул 080125 SAMPA в Алматы

080125 SAMPA Наконечник тяги крана уровня пола, 080.125 Sampa
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080125
Наименование Наконечник тяги крана уровня пола, 080.125 Sampa
Сторона установки слева
Длина [мм] 25,5
Вес [кг] 0,028
Размер резьбы M6x1
Запчасть наконечник тяги крана уровня пола 080.125 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.125. У данной детали есть аналоги с номерами: 080125, 5010211555. Амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить наконечник тяги крана уровня пола 080.125 Sampa, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные амортизаторы подвески для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник тяги крана уровня пола, 080.125 Sampa производителя SAMPA с артикулом 080125 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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