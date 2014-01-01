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Наконечник тяги крана уровня пола Рено Премиум Магнум Керакс артикул 080124 SAMPA в Алматы

080124 SAMPA Наконечник тяги крана уровня пола Рено Премиум Магнум Керакс
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080124
Наименование Наконечник тяги крана уровня пола Рено Премиум Магнум Керакс
Сторона установки справа
Длина [мм] 25,5
Вес [кг] 0,031
Размер резьбы M6x1 RHT

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник тяги крана уровня пола Рено Премиум Магнум Керакс производителя SAMPA с артикулом 080124 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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