Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 080123 Наименование Подшипник подвесной 080.123 SAMPA Вес [кг] 2,58 Внутренний диаметр 50

Запчасть подшипник подвесной 080.123 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.123. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX140215, 080123, 284018, 659101, 925010, 272300, 5000589888. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник подвесной 080.123 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.