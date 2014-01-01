|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080111
|Наименование
|Отбойник кабины Рено Магнум Премиум
|Высота [мм]
|51,5
|Вес [кг]
|0,163
|Размер резьбы
|M10x1,5
|Высота 1 [мм]
|10
|Материал
|Полиуретан
|Внутренний диаметр
|20
|Наружный диаметр [мм]
|81,5
|Наружный диаметр 1 [мм]
|63,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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