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Отбойник кабины Рено Магнум Премиум артикул 080111 SAMPA в Алматы

080111 SAMPA Отбойник кабины Рено Магнум Премиум
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080111
Наименование Отбойник кабины Рено Магнум Премиум
Высота [мм] 51,5
Вес [кг] 0,163
Размер резьбы M10x1,5
Высота 1 [мм] 10
Материал Полиуретан
Внутренний диаметр 20
Наружный диаметр [мм] 81,5
Наружный диаметр 1 [мм] 63,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Отбойник кабины Рено Магнум Премиум производителя SAMPA с артикулом 080111 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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