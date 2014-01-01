Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 080109 Наименование кронштейн кабины передний d28х75/165х145 Вес [кг] 2,67

Запчасть кронштейн кабины передний d28х75/165х145 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.109. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX140201, 080109, 676200, 5010228902, 5010552266, 080177. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн кабины передний d28х75/165х145 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.