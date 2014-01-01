Наружный диаметр [мм] 25

Запчасть палец ролика тормозной колодки Рено Премиум/TR/PR Керакс AE AE Магнум Магнум E Tech Puncher Maxter представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.104. У данной детали есть аналоги с номерами: 080104, BK7300600, ES930945, 71600, MDK1011, MDK1011PK100, 5000716600. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец ролика тормозной колодки Рено Премиум/TR/PR Керакс AE AE Магнум Магнум E Tech Puncher Maxter на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.