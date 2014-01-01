Наружный диаметр [мм] 15

Запчасть держатель пружины колодки тормозной Рено Премиум/Магнум представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.103. У данной детали есть аналоги с номерами: 080103, 660245, ES930947, 71307, MDK1013, MDK1013PK50, 5010098946. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия держатель пружины колодки тормозной Рено Премиум/Магнум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.