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Ролик пальца колодки YRA SAND.10VNT. артикул 080101 SAMPA в Алматы

080101 SAMPA Ролик пальца колодки YRA SAND.10VNT.
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 080101
Наименование Ролик пальца колодки YRA SAND.10VNT.
Высота [мм] 24,5
Вес [кг] 0,286
Внутренний диаметр 25
Наружный диаметр [мм] 50
Запчасть ролик пальца колодки YRA SAND.10VNT. представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.101. У данной детали есть аналоги с номерами: 080101, BK7300656, ES930957, 71601, 5000716656, 5000716656. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик пальца колодки YRA SAND.10VNT. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ролик пальца колодки YRA SAND.10VNT. производителя SAMPA с артикулом 080101 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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