|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080101
|Наименование
|Ролик пальца колодки YRA SAND.10VNT.
|Высота [мм]
|24,5
|Вес [кг]
|0,286
|Внутренний диаметр
|25
|Наружный диаметр [мм]
|50
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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