Внутренний диаметр 25 Наружный диаметр [мм] 50

Запчасть ролик пальца колодки YRA SAND.10VNT. представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.101. У данной детали есть аналоги с номерами: 080101, BK7300656, ES930957, 71601, 5000716656, 5000716656. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик пальца колодки YRA SAND.10VNT. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.