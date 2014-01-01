Высота [мм] 27,5 Вес [кг] 0,03 Размер резьбы M6x1

Запчасть наконечник тяги КПП/газа M6*1/M6*1 L=27 5 левый Рено 080.075 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.075. У данной детали есть аналоги с номерами: 080075, 5010133895. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги КПП/газа M6*1/M6*1 L=27 5 левый Рено 080.075 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.