|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080075
|Наименование
|Наконечник тяги КПП/газа M6*1/M6*1 L=27,5 левый RVI 080.075
|Сторона установки
|слева
|Длина [мм]
|27,5
|Высота [мм]
|27,5
|Вес [кг]
|0,03
|Размер резьбы
|M6x1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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