Длина [мм] 371 Ширина [мм] 144 Высота [мм] 154 Вес [кг] 6,94 Размер резьбы M18x1,5 Расстояние между отверст. (мм) 105, 45

Запчасть подушка двигателя правая задняя Премиум представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.070. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX140164, 080070, 628516, 120025, 420120025, 5010316681. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подушка двигателя правая задняя Премиум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.