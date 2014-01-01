Длина [мм] 371 Ширина [мм] 144 Высота [мм] 154 Вес [кг] 7,09 Размер резьбы M18x1,5 Расстояние между отверст. (мм) 105, 45

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