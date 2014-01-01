|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080069
|Наименование
|Подушка двигателя левая задняя RVI Premium 420 080.069 Sampa
|Сторона установки
|слева
|Расст. между отверст. 1 / Расст между отв. 2
|329/181
|Длина [мм]
|371
|Ширина [мм]
|144
|Высота [мм]
|154
|Вес [кг]
|7,09
|Размер резьбы
|M18x1,5
|Расстояние между отверст. (мм)
|105, 45
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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