|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|080060
|Наименование
|Колпак ступицы Рено Магнум Премиум 080060
|Высота [мм]
|52
|Вес [кг]
|0,175
|Наружный диаметр [мм]
|124
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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