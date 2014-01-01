Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 080058 Наименование Гофра воздушного фильтра RVI PREMIUM 080.058, Sampa Вес [кг] 1,468

Запчасть гофра воздушного фильтра Рено Премиум 080.058 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.058. У данной детали есть аналоги с номерами: 080058, ZX140152, 625501, 500183820, 5001838205. Фильтры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гофра воздушного фильтра Рено Премиум 080.058 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры воздушные с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.