Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 080057 Наименование Втулка вилки сцепления, 080.057 Sampa Высота [мм] 17 Вес [кг] 0,028

Запчасть втулка вилки сцепления 080.057 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.057. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX140151, 080057, 5000787873, 642032, 6187878, 500078787. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка вилки сцепления 080.057 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.