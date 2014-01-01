Размер резьбы M16x2 Наружный диаметр [мм] 44

Запчасть наконечник тяги Рено КПП M16*2/44*60 представлена по производителю SAMPA с артикулом 080.056. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX140150, 080056, 642031, 5000677320. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник тяги Рено КПП M16*2/44*60 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.